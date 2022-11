Milan, Pioli: “Dobbiamo rimanere il più attaccati possibile al Napoli” | News

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli

Per riuscire a tenere il passo della squadra di Spalletti, il suo Milan dovrà inevitabilmente vincere questa sera: "Abbiamo giocato solo poche ore fa, stiamo giocando tantissimo, il dispendio energetico mentale e fisico è alto. Dovremo giocare bene e con continuità, senza farci condizionare dagli episodi della gara. La Cremonese sarà motivata e determinata . Allo Zini ho segnato il mio unico gol da giocatore in Serie A, ci tornerò in un'altra veste dopo tanto tempo".

Alle tante domande a cui ha risposto, Pioli si è soffermato in particolar modo sulla grandissima quantità di occasioni create dalla sua squadra senza però sfruttarle appieno: "Se giochiamo ogni pallone come se fosse quello decisivo alziamo il nostro livello, dobbiamo segnare di più visto quanto creiamo. Invece per concedere di meno serve più attenzione e maggiore collaborazione. Serve parlare in campo. Il gol contro lo Spezia è arrivato per questo: è una questione di comunicazione. I dettagli fanno la differenza".