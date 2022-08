Milan, Pioli e la possibile storica doppietta sulle orme di Capello

Dalle parti di via Aldo Rossi sono cambiate diverse cose, ma è indubbio che il sorprendente Milan di Pioli abbia delle somiglianze con quello stellare di Capello. Quest'anno anche il tecnico parmigiano avrà innumerevoli soluzioni per poter ruotare in maniera efficace i propri uomini; basti pensare alla vittoria maturata contro l'Udinese arrivata con in campo 3/4 giocatori normalmente classificabili come 'riserve'.