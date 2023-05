Milan, Pioli ora si gioca il posto: tre partite per centrare l’obiettivo

Archiviata l'uscita di scena dalla Champions League per mano dell' Inter , ora il Milan deve concentrare tutte le proprie energie sul finale di campionato, che sarà molto importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con l'addio alla Coppa Italia , alla Supercoppa Italiana e allo Scudetto , ora il Diavolo dovrà puntare tutto sulla qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea, che ancora non è certa.

A parlarne è 'Tuttosport', in edicola questa mattina. Come si legge sul noto quotidiano, sebbene Stefano Pioli abbia la fiducia della dirigenza e un contratto fino al 2025, la sua riconferma passa anche e soprattutto dalla qualificazione in Champions League. Il posto se lo giocherà attraverso gli ultimi tre impegni contro Sampdoria, Juventus (come nel 2021) ed Hellas Verona e dovrà fare di tutto per raggiungerlo, costi quel che costi.