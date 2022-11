Milan, Stefano Pioli presente in tribuna per Parma-Modena

Il Milan al momento non sta giocando come tutte le squadre di club, questo a causa dei Mondiali 2022 in Qatar, che si stanno giocando in questi giorni. I rossoneri si prepareranno alla ripartenza con una serie di amichevoli a Dubai, dove affronteranno squadre di livello internazionale. Stefano Pioli , però, non avrà a disposizione tutti i suoi giocatori, in quanto molti sono a disposizione delle proprie Nazionali.

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, ieri, allo stadio Ennio Tardini di Parma, c'è stato un ospite speciale in tribuna: Stefano Pioli. L'allenatore rossonero è stato allenatore di entrambe le squadre, mentre con il Parma ha collezionato 42 presenze da calciatore. Quindi una sorta di sfida del cuore per l'allenatore del Milan, che al momento si trova in pausa per i Mondiali in Qatar. Giovani e fortissimi: il Milan guarda ai talenti del futuro