Milan, out Calabria: spazio a Dest. Ma occhio all’opzione Gabbia

Matteo Gabbia, difensore del Milan, potrebbe giocare titolare nel cuore della difesa con Pierre Kalulu dirottato sulla fascia per le assenze

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in difesa, debba fare a meno di Simon Kjaer e Davide Calabria, entrambi infortunatisi in occasione della vittoriosa trasferta in casa dell'Empoli. Il primo recupererà nel giro di 15-20 giorni; più grave, invece, l'infortunio del capitano, che tornerà in campo non prima del 2023.

Per ovviare a questa duplice assenza in vista delle impegnative partite contro Chelsea (5 e 11 ottobre, a 'Stamford Bridge' e a 'San Siro') e Juventus (8 ottobre, sempre tra le mura amiche dello stadio 'Giuseppe Meazza'), mister Stefano Pioli dovrebbe far giocare, sulla fascia destra, il terzino destro statunitense Sergiño Dest. Con la conferma, al centro, della coppia formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

Chiaramente, però, ha aggiunto la 'rosea', c'è anche un 'piano B' per i rossoneri. Al momento scartata, per mancanza di uomini e di tempo per provarla, la difesa a tre, Pioli potrebbe optare per l'inserimento di Matteo Gabbia nel cuore della retroguardia, al fianco di Tomori, con lo slittamento di Kalulu sulla fascia destra. Questo per la Champions League mentre, in campionato, potrebbe finalmente trovare spazio Malick Thiaw.

Finora, per Gabbia e Thiaw, stagione da comprimari: 7' per il primo, nel finale di Milan-Bologna 2-0 a fine agosto, addirittura mai impiegato il secondo, il quale, però, aveva già giocato in Bundesliga con lo Schalke 04 prima di approdare a Milanello nelle fasi finali del calciomercato estivo.