Milan, ottavi di Champions League decisivi per il piano di Cardinale

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, vorrebbe che la squadra passasse il turno in Europa. Entrare tra le prime 16 è una necessità

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan domani sera impegnato in Champions League in casa della Dinamo Zagabria. In caso di vittoria, il Diavolo manterrebbe intatte le proprie chance di approdare agli ottavi di finale della competizione.

Un evento che, in casa Milan, non accade da 3149 giorni. L'ultima gara dei rossoneri in un turno ad eliminazione diretta di Champions, infatti, risale all'11 marzo 2014, quando, al 'Vicente Calderón', l'Atlético Madrid sconfisse il Milan per 4-1 estromettendolo dal torneo.

Milan, Cardinale punta gli ottavi di Champions: valgono 60 milioni! — Cardinale, che punta ad aumentare gli incassi milionari del Milan, esplorando nuovi territori e collaborazioni commerciali, secondo la 'rosea' ha inserito il ritorno del Diavolo tra le prime 16 squadre d'Europa nel capitolo delle necessità. Per svegliare, infatti, il 'gigante addormentato' (per dirla con lo stesso Cardinale), servono le grandi sfide, quelle che riaccendono l'interesse internazionale sul Milan.

Più interesse, più business. Di conseguenza, più soldi nel potenziamento della squadra. Un circolo virtuoso che deve essere alimentato dalla musichetta della Champions League per altre partite oltre che quelle contro Dinamo Zagabria (domani) e RB Salisburgo (mercoledì prossimo, 2 novembre, a 'San Siro').

La Champions League, tra l'altro, è una competizione che può ricoprire di soldi il Milan di Cardinale: con il passaggio agli ottavi arriverebbero quasi 20 milioni di euro. Una decina dal bonus UEFA, più la quota del market pool e l'ingaggio al botteghino. Per un incasso complessivo, fase a gironi inclusa, di ben 60 milioni di euro.

Un budget che, per 'La Gazzetta dello Sport', diventerebbe utilissimo anche e soprattutto per sciogliere il nodo della stella di questo Milan, Rafael Leao. Il rinnovo è un affare ingarbugliato, ma più soldi a disposizione aiuterebbero nella risoluzione positiva della pratica. Con un ragazzo che, oltretutto, potrebbe contare anche sul fatto di poter giocare in una squadra più forte e potenziata in vista degli anni a venire. Dinamo Zagabria-Milan, parla Zvonimir Boban: il suo pronostico >>>