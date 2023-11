Milan, Ordine: “Difficile chiudere con Pioli: vi spiego. Su Conte …”

Milan, il parere di Franco Ordine sulla posizione di Stefano Pioli

"Sabato notte, incassati i fischi dello stadio «tutti meritati quelli per me», Stefano Pioli è rimasto da solo con i suoi pensieri, i suoi affanni e i suoi dubbi. Ha salutato Ivan Gazidis arrivato a Milano per incontrare qualche amico e passare da San Siro «per fare il tifoso»; non ha sentito l’AD Giorgio Furlani, assente, ed è rimasto in attesa dell’incontro delle prossime ore con Gerry Cardinale in arrivo dagli Usa. Toccherà al proprietario del club organizzare il “gabinetto d’emergenza” del Milan per decidere del destino del suo allenatore che passerà inevitabilmente dai risultati e dalle prove dei prossimi due snodi, il PSG in Champions e Lecce in campionato prima della sosta per nazionale, di solito l’occasione per decidere un eventuale cambio di panchina".