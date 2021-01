Milan, operazione scudetto con Mandzukic e Tomori / News

Milan, operazione scudetto con Mandzukic e Tomori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si sofferma su Mario Mandzukic e Fikayo Tomori, ormai prossimi a vestire la maglia del Milan. Un doppio colpo che alza l’asticella dei rossoneri, che si dimostrano sempre più ambiziosi e decisi a puntare al bersaglio grosso chiamato Scudetto. Il croato è arrivato a Milano nella serata di ieri, con un volo provato atterrato all’aeroporto di Linate. L’ex Juventus era stato proposto ai rossoneri dall’intermediario Giovanni Branchini una settimana fa. Breve valutazione attenta della dirigenza che, ha deciso di ingaggiare Mandzukic per sei mesi: contratto di 1,8 milioni di euro con opzione automatica in caso di arrivo in Champions League.

Dopo le visite mediche di oggi, il classe 1987 firmerà in contratto a Casa Milan così da essere a disposizione di Stefano Pioli già nel match di sabato contro l’Atalanta. Ma il mercato rossonero non finisce qui. In arrivo anche Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea. C’è l’accordo per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Cifra che la dirigenza ha provato ad abbassare, incontrando però la decisa resistenza dei Blues, decisi a non perdere il controllo assoluto nei confronti di un giocatore che piace. Con l’arrivo di entrambi l’obiettivo resterà la Champions League? Ai posteri l’ardua sentenza. Mercato Milan, colpo a sorpresa: concorrenza spietata per il trequartista! Vai alla news >>>