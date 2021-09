Milan, nuovo centrocampista a gennaio? Due dubbi per Pioli in Champions

Dalla Spagna arriva un'indiscrezione di calciomercato: arriva un nuovo centrocampista per gennaio? Per il momento, però, il Milan non può che pensare all'Atletico Madrid, match valido per la 2^ giornata del gruppo B di Champions League. Stefano Pioli ha due dubbi di formazione. Capitolo infortunati: Zlatan Ibrahimovic posticipa ancora il suo rientro, Simon Kjaer è pronto, Alessandro Florenzi è in dubbio. Infine, ecco la curiosità sul più pagato della rosa. Nelle prossime schede le Top News sul Milan della mattina.