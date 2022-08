Milan, nuovi azionisti New York Yankees e Main Street Advisors: chi sono

I New York Yankees e il fondo Main Street Advisors investiranno nel Milan al fianco di RedBird di Gerry Cardinale. Conosciamoli meglio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird, che dovrebbe avvenire ufficialmente in queste ore con il 'closing'. Per il quotidiano sportivo nazionale, il nuovo Milan sarà sempre più statunitense e sempre più stellare.

I New York Yankees, franchigia più ricca e vincente del baseball nella MLB, e Main Street Advisors, fondo di investimento californiano che ha tra i suoi clienti LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers nella NBA e il rapper Drake, affiancheranno, infatti, Gerry Cardinale nell'acquisto del club per 1,2 miliardi di euro.

Si tratta di soci prestigiosi, seppur di minoranza, che potrebbero però contribuire a portare i rossoneri in una nuova dimensione. I New York Yankees dovrebbero entrare nel Milan, secondo il 'NY Post', con una quota del 10%. È una franchigia che vale ben 6 miliardi di dollari. In realtà una vera e propria multinazionale, con interessi che vanno dalla gestione degli stadi alla tv, al calcio.

Milan, alla scoperta dei nuovi azionisti: Yankees e il fondo 'di LeBron'

Il Milan, infatti, non sarà il primo club calcistico in orbita Yankees. Questi possiedono già il 20% del New York City FC, la squadra di calcio che fa parte della galassia del Manchester City e che gioca le proprie partite allo 'Yankee Stadium', celebre tempio del baseball.

Nel 1973 la famiglia Steinbrenner comprò gli Yankees dalla CBS per 10 milioni di dollari. Nel 1999 gli Yankees si trasformarono in una multinazionale, creando società di investimento e 'YES Network', canale che trasmette le partite della squadra, oltre che quelle dei Brooklyn Nets nella NBA.

Si appoggiò a Goldman Sachs, trovando un partner affidabile in Gerry Cardinale, oggi al timone di RedBird. Le repliche delle partite di Serie A del Milan, così come quelle del Man City in Premier League, potrebbero finire in futuro proprio in tv negli USA su YES. Dando ai rossoneri ed alla Serie A un'importante vetrina.

LeBron James, direttamente, non sarà azionista del Milan, così come lo è stato per 10 anni del Liverpool, di cui deteneva un quota del 2% ceduta poi al FenWay Group Sports nel 2021. Raddoppierà, però, i suoi investimenti nel calcio grazie alla sua partecipazione in Main Street Advisors.

Il fondo ha sede a Santa Monica, in California, è di Paul Wachter, guru finanziario di star come Arnold Schwarzenegger, Bono e Drake. Il rapporto di Wachter con LeBron dura dal 2005, appena due anni dopo l’ingresso in NBA della star oggi dei Los Angeles Lakers.

Main Street Advisors ha negoziato per LeBron James tutti gli accordi più importanti della sua carriera. Dal contratto a vita con Nike, che gli frutterà oltre un miliardo di dollari, all'ingresso in FenWay Group Sports. È partner di LBJ in tutti i suoi investimenti clou, dalla casa di produzione Spring Hill Company a Blaze Pizza, la catena di pizzerie per cui ha abbandonato McDonald.

La partnership, ora, proseguirà nel Milan. I tifosi rossoneri sperano di vedere LeBron James a 'San Siro', e che il suo investimento abbia successo così come è stato nel Liverpool. Il 2% dei 'Reds' che LeBron ottenne nel 2011 era valutato 5,5 milioni di euro, quando l’ha ceduto nel 2021 ne valeva 43. Cessione Milan, oggi il closing: tutti i dettagli >>>