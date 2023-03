Milan-Napoli, che sfida tra Pioli e Spalletti: partita a scacchi

Milan-Napoli, la sfida in panchina

Spalletti, si legge, ha un vantaggio clamoroso nei precedenti. Nove vittorie per lui, tre pareggi e una vittoria per Pioli, anche se buona: Napoli-Milan 0-1 nel 2022, sulla strada per scudetto. Pioli però sulla scacchiera ha i bianchi: muove per primo. Gioca l’andata in casa e deve attaccare perché il Maradona, il 18 aprile, sarà una pentola a pressione. La prima mossa è la più importante perché c’è una scelta da fare, aggredire o non aggredire. Con la prima ipotesi rischia di esporsi alla velocità dell'attacco del Napoli. Con la seconda regalerebbe troppo palleggio ai partenopei.Sia Pioli sia Spalletti fanno più male a sinistra, dove hanno giocatori molto impoarti. Gli uomini sono diversi: Pioli più zen, Spalletti più istintivo, ma si giocheranno le loro carte, come in una partita a scacchi. Milan-Napoli, Auriemma: “La frase di Pioli non è intelligente”