Milan-Napoli, Pioli studia le soluzioni tattiche per battere Spalletti | News

Se Luciano Spalletti non avrà a disposizione Victor Osimhen, ben peggiore è la situazione in casa rossonera. Pioli, infatti, non avrà a disposizione Leao, Rebic, Origi e il lungodegente Ibrahimovic. L'allenatore del Milan dovrà trovare una soluzione per sopperire soprattutto all'assenza dell'esterno del portoghese. Non è da escludere che il Diavolo possa scendere in campo con il 4-3-2-1, con i due trequartisti che sarebbero De Ketelaere e Brahim Diaz a supporto dell'unica punta Giroud. O magari anche con un tradizionale 4-3-3, con Saelemaekers e Messias ai lati dell'attaccante francese e l'inserimento di uno tra Pobega e Krunic a rinforzare il centrocampo.