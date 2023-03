Milan-Napoli, Pioli cambia modulo e formazione per Kvaratskhelia

In vista della ripresa e delle partite contro il Napoli, Pioli potrebbe rispolverare Calabria per marcare al meglio Kvaratskhelia

Il Milan si prepara per le tre sfide di aprile contro il Napoli . Pericolo numero uno per i rossoneri resta Kvaratskhelia . Pioli potrebbe rimettere Davide Calabria tra i titolari per rallentare il georgiano, cambiando modulo e formazione. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, contro il Napoli torna Calabria

In vista di Napoli-Milan, Stefano Pioli, si legge, per provare ad arginare Kvaratskhelia, riproporrà la difesa a quattro e rimetterà Calabria in guardia. All’andata il capitano era uscito affaticato e appesantito dall’ammonizione: non gioca titolare da inizio febbraio, l’infortunio e il cambio di disposizioni tattiche lo avevano in seguito penalizzato. Alla ripresa Calabria sarà la principale novità, nel solito ruolo di terzino destro. Pioli pensa allora di ripescare Kjaer, deluso dallo scarso utilizzo dell’ultimo periodo. Il danese, si legge, tornerà così a giocarsi una maglia da centrale con Kalulu e Tomori. Calciomercato Milan – Si cerca il numero 9: occhi in Italia