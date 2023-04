Milan-Napoli, tutto ruota intorno a Brahim Díaz | Champions League News

Brahim Díaz tornerà titolare in Milan-Napoli di domani sera in Champions League. L'andaluso è stato devastante al 'Maradona' in campionato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Napoli, si è soffermato su Brahim Díaz, fantasista andaluso classe 1999 che nella sfida di campionato al 'Maradona', giocando a destra sulla trequarti rossonera, è stato un fattore assoluto. Lo sa Stefano Pioli, tecnico rossonero e lo ha imparato Luciano Spalletti, allenatore azzurro.

Milan-Napoli con Brahim Díaz a destra sulla trequarti — Brahim Díaz, pertanto, tornerà titolare in Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League, dopo l'iniziale panchina in Serie A contro l'Empoli. Proverà ad incidere nuovamente, spaccando in due la difesa della squadra ospite, mentre, nel mezzo Ismaël Bennacer potrebbe di nuovo portare il pressing su Stanislav Lobotka, con Rade Krunić a fare da cerniera a metà campo con Sandro Tonali.

Dieci giorni fa si è giocata questo tipo di partita. Domani sera, però, la storia potrebbe essere ben diversa. Il Napoli era sembrato lontano parente di quella squadra che, il 18 settembre 2022, aveva vinto 1-2 a 'San Siro'. Anche in quel caso senza Victor Osimhen, con Giacomo Raspadori centravanti e con Khvicha Kvaratskhelia che mandò in confusione Davide Calabria prima e Sergiño Dest poi.

In questa doppia sfida europea si azzerano i match di campionato — Il Napoli sta pagando, in questo periodo, secondo il 'CorSport' le fatiche delle Nazionali. Il Milan, molto male nel 2023 proprio fino alla notte di Napoli, ha già abiurato la difesa a tre per tornare al 4-2-3-1, schieramento che dà certezze agli uomini di Pioli. Al 'Maradona', con Brahim, è stato letale e decisivo Rafael Leão, autore di gol, assist e strappi nello 0-4 rossonero. In questi 180' di Champions, però, tutto torna in pari, tutto (ri)diventa imprevedibile. Saranno notti da grandi duelli. Milan, le parole di Theo su Champions e sul suo futuro >>>