Milan-Napoli, San Siro verso il sold-out: record in vista?

Milan-Napoli, corsa al biglietto

San Siro, si legge, si prepara a nuovi sold-out. E magari nuovi record di incassi: l’ultimo, primato italiano, spetta alla partita di Champions con il Tottenham, quando gli oltre 74mila presenti portarono in cassa più di 9 milioni. Per Milan-Napoli della grande Europa continua la vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero: possono acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori della stessa carta, emessa entro l’8 marzo 2023. L’eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua. Milan-Napoli, quindi, potrebbe stabilire un nuovo record per un incasso in Italia. Calciomercato Milan – Dalla Premier: che occasione per il centrocampo!