Milan-Monza, Silvio Berlusconi assente a ‘San Siro’ | News

Silvio Berlusconi, presidente del Monza con un noto passato al Milan, ieri non ha potuto essere presente a 'San Siro' per lo storico match

Quella di ieri è stata una giornata storica a 'San Siro'. E' andata in scena per la prima volta in Serie A la partita tra Milan e Monza , una gara ricca di storia ed emozioni. La nuova proprietà dei brianzoli, infatti, ha avuto un glorioso passato proprio nel club rossonero e per Adriano Galliani , storico a.d. del Milan e oggi proprio al Monza, è stata una giornata entusiasmante. Il grande assente, però, è stato Silvio Berlusconi.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', probabilmente il motivo per cui non fosse presente a 'San Siro' era legato a degli impegni di natura politica. Sarebbe stato anche per Berlusconi una grande emozione vedere il proprio passato affrontare il proprio presente, ma allo stesso tempo si è privato di vedere il suo Monza perdere in malo modo contro il Milan per 4-1. A farne le sue veci c'era il fratello Paolo, oltre ovviamente a Galliani, quest'ultimo accompagnato dal figlio, da Ariedo Braida e dalla compagna.