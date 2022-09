Milan, momento d’oro per Pobega. E a breve anche la laurea in Economia

Gran momento per Tommaso Pobega: il centrocampista ha trovato la prima rete con il Milan e a breve otterrà la laurea in Economia e Commercio

Enrico Ianuario

Dall'Associazione Calcio San Luigi a Trieste al primo gol con la maglia del Milan. Si potrebbe riassumere così la scalata di Tommaso Pobega, il quale è reduce da una gran rete segnata mercoledì in Champions League contro la Dinamo Zagabria. L'edizione odierna di 'Tuttosport' si focalizza sul calciatore triestino, cresciuto nelle giovanili del Milan. In carriera ha già avuto l'opportunità di allenarsi insieme a grandi allenatori quali Gattuso (primavera Milan), Italiano (Spezia) e Juric, che anche in estate ha cercato di trattenerlo al Torino.

Niente da fare però, perché Stefano Pioli aveva bisogno della fisicità per rimpiazzare Franck Kessie. Inoltre la fiducia del Milan nei suoi confronti è testimoniata anche dal rinnovo del contratto fino al 2027, oltre ad essere diventato prezioso nelle rotazioni tattiche della squadra. Non poteva trovare occasione migliore per segnare il primo gol con il Milan. Mercoledì a 'San Siro', infatti, erano presenti il papà, la sua ragazza, alcuni amici e il suo storico procuratore Bastianelli, che ha parlato così del suo assistito: "Tommy in campo fa tutto con serenità e naturalezza, per questo quando gioca sembra un veterano".

Inoltre era presente uno spettatore d'eccezione: Roberto Mancini. Già Pobega, a soli 23 anni, è entrato nel giro della Nazionale maggiore e insieme ad un altro milanista, ovvero Tonali, potrebbe comporre il futuro centrocampo degli azzurri. In passato proprio due centrocampisti rossoneri fecero la fortuna di Marcello Lippi, ovvero Andrea Pirlo e Rino Gattuso. Un gran momento in campo, dunque, per Pobega, ma anche fuori. Il centrocampista del Milan, infatti, presto otterrà la laurea in Economia e Commercio.