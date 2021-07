Milan, Maldini segue il lavoro di Pioli: la società è vicina alla squadra

Il ritiro del Milan prosegue. Il lavoro di Stefano Pioli è apprezzato da Paolo Maldini: l'ex capitano rossonero è spesso agli allenamenti

Riccardo Varotto

Il Milan prosegue la preparazione in vista della prossima stagione e, come sempre, la società mostra pieno sostegno a StefanoPioli. Nella giornata di ieri, Paolo Maldini si è recato a Milanello per assistere all'allenamento dei rossoneri pero poi andare ad assistere alla presentazione del calendario della nuova Serie A. La squadra non è ancora al completo: tralasciando il calciomercato, i giocatori reduci dall'Europeo sono ancora in vacanza. Nonostante ciò, i dirigenti del Diavolo ci tengono a mostrare pieno supporto al gruppo.

Come riportato da Tuttosport, fino a metà agosto Pierre Kalulu e Frank Kessie saranno alla prese con le Olimpiadi di Tokyo. Per quanto riguarda Mike Maignan e Ante Rebic, l'appuntamento è fissato per il 26 luglio. Attualmente, gli occhi in casa Milan sono tutti puntati su Rafael Leao: il portoghese non è incedibile e per una buona offerta potrebbe partire. Davide Calabria e Zlatan Ibrahimovic proseguono invece il proprio percorso di recupero: il primo lavora già con il pallone, mentre lo svedese è più lontano dal rientro.

In gruppo ci sono anche Tommaso Pobega, Mattia Caldara e Andrea Conti, ma tutti e tre potrebbero lasciare il club di via Aldo Rossi in questa sessione di mercato. Nonostante ciò, si allenano con professionalità e serietà con tutto il gruppo squadra sotto gli attenti occhi di Paolo Maldini. Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.