Milan, quanti ritorni nel 2023: Maignan pronto a riprendersi la porta

Il 2022 non è stato solo ricco di successi per il Milan : i rossoneri hanno avuto a che fare anche con molti infortuni. Il 2023 potrebbe essere l'anno dei ritorni. Uno di questi potrebbe essere Mike Maignan .

Come riportato dalle pagine di Tuttosport, il portiere francese non farà parte della spedizione Mondiale. Una buona notizia per il Milan con Stefano Pioli che potrà lavorarci al massimo durante la sosta.