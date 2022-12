Milan, quanti problemi in porta: chi al posto di Maignan?

Il Milan ha perso l'ultima amichevole contro il PSV. Per Pioli persistono i dubbi in porta con Tatarusanu e Mirante a giocarsi il posto

Il Milan ha perso l'ultima amichevole contro il PSV . Per Pioli persistono i dubbi in porta con Tatarusanu e Mirante a giocarsi il posto. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Pioli ha molto da sistemare in vista di Salerno, a partire dal dubbio portiere: Mirante non ha colto l’occasione e Tatarusanu non dà garanzie.In quattro partite, contro Lumezzane, Arsenal, Liverpool e qui al Philips Stadion col Psv, ha subito 11 gol. Nelle stesse quattro partite, pure amichevoli pre-campionato, ha segnato cinque volte, solo due alle squadre del suo livello.

Chi contro la Salernitana?

Pioli ieri ha fatto giocare Antonio Mirante, 39 anni, terzo portiere in scalata: è andata piuttosto male. Mirante ha preso un gol evitabile e fatto un erroraccio in uscita. Pioli, al momento, potrebbe ancora avere dei dubbi su chi schierare in porta per la sfida tra il Milan e la Salernitana del 4 gennaio. Rimane il dubbio tra Tatarusanu e Mirante. Per l'attacco un nuovo nome dalla Francia? La situazione >>>