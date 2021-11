Tantissimo spazio dedicato al Milan sui quotidiani sportivi oggi in edicola e non soltanto. La squadra di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta in casa della Fiorentina, è già proiettata con la testa all'impegno del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid di mercoledì sera. Vediamo, dunque, le notizie più importanti uscite sul Milan nella mattinata di lunedì 22 novembre 2021.