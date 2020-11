Milan-Lille 0-3, la moviola: ingenuità Romagnoli, ma il rigore… / News

Milan-Lille, la moviola

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, fa il punto sugli episodi dubbi successi ieri nel corso di Milan-Lille. Succede tutto nel primo tempo, alcuni errori dell’arbitro Bartosz Frankowski sono abbastanza evidenti. A partire dall’episodio che ha cambiato la partita, vale a dire il rigore concesso al Lille e procurato da Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan commette l’ingenuità di mettere entrambe le mani sulla schiena di Yazici ma, benché il gesto sia plateale, non sembra abbastanza per concedere la massima punizione. Svista anche su una trattenuta di Franck Kessie su Jonathan David in area al 28′ e su una palla uscita su un recupero di Gianluigi Donnarumma. Mancato giallo a Renato Sanches al minuto 32′ per un intervento a gamba tesa in mezzo al campo ai danni di Kessie.

