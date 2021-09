Milan-Lazio, si va verso il tutto esaurito a San Siro | Serie A News

C'è grande entusiasmo da parte dei tifosi rossoneri per Milan-Lazio: sono attesi a San Siro oltre 30.000 tifosi

C'è grande entusiasmo in casa Milan. Dopo le due vittorie contro Sampdoria e Cagliari, i rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva contro la Lazio di Maurizio Sarri. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, per Milan-Lazio sono attesi più di trentamila tifosi a San Siro. Contro il Cagliari erano stati 32mila. Un tutto esaurito (visto le regole anti-covid) per una partita molto importante.