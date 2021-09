Milan-Lazio, Pellegri potrebbe essere convocato | News

Pietro Pellegri sta migliorando il suo stato di forma in vista di Milan-Lazio di domenica: l'attaccante punta ad essere convocato

Pietro Pellegri convocato per Milan-Lazio? E' più di un'ipotesi. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, l'attaccante sta migliorando la sua forma fisica e punta a esordire in maglia rossonera il prima possibile. Stefano Pioli deciderà in questi due giorni, anche se l'assenza di Giroud dovrebbe far si che l'ex Monaco possa andare in panchina. Ricordiamo che Pellegri non sarà a disposizione per la partita di Anfield contro il Liverpool in quanto non è stato inserito nella lista Uefa. Intanto ecco il retroscena su Luis Alberto: lo spagnolo voleva il Milan in estate