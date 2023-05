Milan-Lazio, Leao e Giroud nel segno del 14: si torna alle certezze

Il Milan si prepara per una doppia sfida consecutiva davvero importante: prima, oggi, l a Lazio in campionato , e poi, mercoledì, la prima sfida di Champions League contro l'Inter. L'edizione odierna di Tuttosport, parla dell'importanza della coppia rossonera formata da Olivier Giroud e Rafael Leao .

Milan, non si può prescindere da Leao e Giroud

Dopo il passo falso, si legge, si torna alle certezze. Le alternative hanno mancato l'ennesima opportunità e adesso Stefano Pioli si affida a chi ha portato il Milan prima allo scudetto e poi alla semifinale di Champions. Per centrare il fondamentale quarto posto, c'è bisogno della coppia d'oro del Milan. Quella formata da Giroud e Leao, che un anno fa concluse la stagione 2021-22 con un aprile-maggio mostruoso, creando e realizzando le reti tricolori e chiudendo con un doppio 14: 14 le reti nella prima stagione italiana di Olivier Giroud, 14 i gol di un Rafa Leao finalmente in formato top player. Le due partite con la Lazio e l'Inter sono fondamentali per la stagione e il prossimo anno. Come detto, Giroud e Leao l'anno scorso hanno chiuso a braccetto a quota 14 gol. Curiosamente i due vanno alla stessa velocità anche in questo 2022-23.