Milan-Lazio: Ibrahimovic e Kessié dovrebbero essere disponibili

Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié dovrebbero essere convocati per Milan-Lazio, gara in programma domenica 12 settembre alle 18:00 a San Siro

Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié dovrebbero essere convocati per Milan-Lazio , partita della 3^ giornata di Serie A in programma domenica 12 settembre , alle ore 18:00 , a 'San Siro'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Quella contro i biancocelesti di Maurizio Sarri la prima gara di un trittico terribile per il Diavolo. Dopo la gara del 'Meazza', infatti, i rossoneri di Stefano Pioli saranno di scena ad 'Anfield' contro il Liverpool nell'esordio in Champions League e poi all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus .

Difficilmente, però, Ibrahimovic e Kessié potranno partire titolari in Milan-Lazio. Lo svedese, infatti, ha iniziato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno ma è fermo dallo scorso maggio per un infortunio al ginocchio sinistro. Quello stop, dopo alcune settimane di terapia conservativa, l'ha portato all'operazione in artroscopia nello scorso mese di giugno.