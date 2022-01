Milan, la benedizione di Kakà a Lazetic che ha scelto il 22

Kakà, gloria del Milan, dà l'in bocca al lupo a Lazetic, che indosserà il suo stesso numero. Il tutto sui social. Ecco lo scambio.

Da pochi giorni Marko Lazetic, serbo classe 2004, è un nuovo giocatore del Milan e indosserà il numero 22. Un numero che alla mente dei tifosi richiama subito tantissimi ricordi e un solo nome: Kakà, che con quel doppio due sulle spalle ha fatto meraviglie. Sette anni al Milan, di cui uno "di ritorno", con 307 presenze e 104 gol. In bacheca tutto ciò che si poteva vincere a livello di squadra e personale. Ieri, nelle sue storie, Kakà ha pubblicato la foto di Lazetic con la maglia numero 22 e gli ha augurato buona fortuna, ricorda La Gazzetta dello Sport, sottolineando con ironia come non fosse intenzionato a mettere pressione. Non si è fatta attendere la risposta di Lazetic, che ha ringraziato e forse un po' sotto pressione si è sentito.