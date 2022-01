Milan-Juventus, Tonali al duello con Locatelli | Serie A News

Sandro Tonali fulcro del centrocampo rossonero in Milan-Juventus di questa sera a 'San Siro'. Se la vedrà con l'ex Manuel Locatelli

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Il rientro di tre titolari tra i convocati, di fatto, darà possibilità a mister Stefano Pioli di scegliere la miglior formazione possibile per stasera.