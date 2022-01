Milan-Juventus, notte di svolta a ‘San Siro’ | Serie A News

Milan-Juventus, grande classica del calcio italiano, è molto importante per la classifica e per gli obiettivi di ambedue le squadre impegnate

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Gara importantissima per le ambizioni di ambedue le squadre impegnate nella grande classica del calcio italiano.

Il Milan, infatti, ancora traumatizzato dalla sconfitta interna contro lo Spezia, in caso di ulteriore scivolone verrebbe superato in graduatoria dal Napoli. Non propriamente il miglior viatico per preparare il derby contro l'Inter, che si giocherà immediatamente dopo la sosta del campionato.

La Juventus, dopo otto risultati utili consecutivi, accoglierebbe, probabilmente, una sconfitta in maniera meno 'rovinosa'. Ma è pur che vero, qualora i bianconeri perdessero oggi a Milano, scivolerebbero a -10 dai rossoneri e vedrebbero allontanarsi l'obiettivo stagionale, che è quello della qualificazione in Champions League.

Il Milan, finora, è andato meglio della Juventus negli scontri diretti ma nell'ultimo periodo il trend delle due squadre si è invertito. I rossoneri di Stefano Pioli erano partiti a razzo, con 10 vittorie ed un pareggio (quello della gara d'andata allo 'Stadium') nelle prime 11 partite. Poi, nella seconda metà di stagione, ha ceduto il passo.

E i bianconeri di Massimiliano Allegri, pur continuando a segnare di meno del Diavolo (18 gol contro 21) hanno raccolto ben 7 punti in più del Milan. Il segreto? Hanno subito 8 gol in meno. Nel frattempo, il Milan, torturato dagli infortuni, ha perso certezze e qualche partita di troppo. E la Juve, che per numeri e qualità della rosa è superiore, è salita di tono, mangiando punti e recuperando posizioni.

Quella di questa sera, dunque, sarà la notte della svolta a 'San Siro': il Milan può volare, ma anche precipitare nel buio. La Juventus può superare l'Atalanta e svegliarsi domattina al quarto posto, ma anche ritornare nel baratro da cui, con fatica, è uscita negli ultimi due mesi. Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>

