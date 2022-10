Milan-Juventus, la ‘crisi’ degli italiani: pochi azzurri in campo oggi | News

MILAN-JUVENTUS, POCHI ITALIANI

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Milan-Juventus. In particolar modo, la 'rosea' analizza come ci siano pochi italiani tra le due squadre che prenderanno parte al match di oggi pomeriggio, in programma alle 18.00 a 'San Siro'. Per motivi legati a scelte di mercato, infortuni o scelte di formazione, gli azzurri che disputeranno questa classica del nostro campionato si potranno contare sulle dita di una mano.

Tra le fila del Milan si registrano le sole presenze di Sandro Tonali e Matteo Gabbia, con quest'ultimo che viaggia verso la titolarità. Ciò è dovuto anche dal fatto che Pioli non avrà a disposizione Alessandro Florenzi e Davide Calabria. Ci sarebbe anche Pobega: il centrocampista ex Torino potrebbe partire dal primo minuto al posto di Krunic, ma è evidente che gli italiani presenti nel Milan che prenderanno parte al match contro la Juventus siano pochissimi. Così come sono pochissimi i bianconeri italiani. Oggi, infatti, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto solamente Bonucci e Locatelli. Veramente pochi a pensare che una volta gran parte della squadra della nazionale italiana veniva rappresentata da un folto numero di calciatori juventini.

Sono ormai lontani i tempi quando in campo c'erano quasi solo ed esclusivamente calciatori italiani, con piccolissime eccezioni, come ad esempio capitava negli anni 70', quando in panchina c'erano i soli Liedholm e Haller come stranieri. In ogni caso, è giusto sottolinearlo, le scelte di Allegri sono dettate anche dall’infermeria. Chiesa, se non fosse stato infortunato, sarebbe stato titolare, ma anche De Sciglio a sinistra poteva giocarsi le sue carte nel solito ballottaggio con Alex Sandro. Allegri, però, ha una panchina composta al 70% da italiani: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Fagioli, Miretti e Kean sono pronti ad entrare a gara in corso. Milan, le ultime di formazione verso la Juve. Dirigenza presente al Vismara.