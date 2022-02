Milan-Inter: per il derby Pioli si aggrappa di nuovo ai gol di Giroud

Olivier Giroud giocherà titolare anche domani sera in Milan-Inter: il francese aveva deciso l'ultimo derby di campionato con una doppietta

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, che anche domani sera sarà titolare in occasione di Milan-Inter, il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia, per l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante francese, come si ricorderà, ha deciso la stracittadina di ritorno in campionato con una doppietta tra il 75' e il 78'. Ora, però, avrà la possibilità di giocare il derby davanti ai suoi tifosi, in un 'San Siro' colorato di rossonero.