Milan-Inter, Pioli cerca lo scatto nel derby | Serie A News

Stasera l'atteso derby Milan-Inter, con il tecnico rossonero Stefano Pioli che farà di tutto per mandare i nerazzurri a -10 in classifica

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Inter, partita della 12^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Non si tratta di una sfida come le altre: è il derby di Milano, la gara più attesa in città e che, in questa stagione, potrebbe anche valere una fetta di Scudetto.

Lo stadio per il derby Milan-Inter sarà stracolmo (attesi 57mila spettatori), pronto ad esplodere da una parte e dall'altra. I rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Simone Inzaghi si daranno battaglia in campo fino all'ultima stilla di energia. Anche perché sono consapevoli di come l'esito di questo derby possa indirizzare la stagione delle rispettive squadre.

Questo Milan-Inter non sarà, oggi, una partita decisiva (d'altronde siamo soltanto ad inizio novembre), ma dirà molto in termini di classifica. Una vittoria del Diavolo, infatti, spedirebbe il Milan a + 10 sull'Inter, campione d'Italia in carica. Con il pareggio resterebbero comunque 7 le lunghezze di distanza in favore dei rossoneri.

Soltanto una vittoria nerazzurra, di fatto, potrebbe mettere il sale sulla coda rossonera, riportando a -4 il Biscione. Alla vigilia del derby Milan-Inter, ha evidenziato il 'CorSera', il tecnico rossonero Pioli ha preferito tenere un profilo basso, ma l'allenatore di Parma è consapevole di come stasera l'occasione sia speciale. Con tre punti il Milan piazzerebbe uno sprint formidabile, non solo in classifica, ma anche sotto l'aspetto motivazionale.

Il fatto di poter 'giocare per un doppio risultato' non significa che, nel derby Milan-Inter, i rossoneri imposteranno una gara conservativa. Tutt'altro. Il Diavolo ha dimostrato, infatti, di poter dare il meglio di sé quando gioca le partite all'attacco, per vincerle. E questo sarà l'atteggiamento anche stasera. Il Milan proverà a fare la partita, senza fare calcoli e senza pensare alla classifica. Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>