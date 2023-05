Milan-Inter, Giroud nullo in avanti: Dzeko bomber decisivo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle varie sfide viste in Milan e Inter: Giroud contro Dzeko

Il Milan perde contro l'Inter, grazie a un'ottima prova dei nerazzurri che sono scesi in campo con più voglia e si portano in vantaggio per due gol dopo pochissimo tempo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla delle sfide che si sono viste nelle varie zone del campo: Giroud contro Dzeko.

Milan-Inter, Dzeko vince il duello contro Giroud — Olivier Giroud contro Edin Dzeko, si legge, classe 1986 tutti e due, non più giovani ma dalla grande esperienza. Ieri Dzeko ha stravinto il duello. Giroud ha lottato, è stato il milanista che ha ingaggiato il maggior numero di duelli (15), ma in zona gol è stato nullo. Di lui, in questo derby, resterà il tocco all’indietro per il palo di Tonali.

Dzeko si muove come un regista offensivo, ma riesce comunque ad essere incisivo sotto porta con un super gol: Calabria è un avversario troppo piccolo per Edin. A Dzeko si può imputare soltanto l’ipnosi subita nel faccia a faccia con Maignan, un tre a zero che avrebbe chiuso ogni discorso. Il derby tra le punte lo vince Dzeko.