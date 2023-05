Milan-Inter, è derby anche a cena: tifo schierato da Pozzetto a Moratti

Con il derby di Champions League alle porte, sale l'attesa per Milan-Inter e per l'occasione vi è stata una cena con tifosi illustri

Il derby di Champions League alle porte, una città che freme dalla voglia di assistere ad uno spettacolo unico dopo 20 anni dall'ultima volta. Milan-Inter si gioca sul prato verde di San Siro ma non solo, poiché i tifosi si schierano e vi è stata una cena con ospiti alquanto illustri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport stamani, infatti, due gruppi di tifosi speciali si sono concessi una serata in omaggio alla milanesità.