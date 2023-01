Milan-Inter, Cardinale non sarà allo stadio: tiferà da New York

Gerry Cardinale, proprietario rossonero, seguirà il derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana, dagli Stati Uniti d'America

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale guarderà Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana, dal suo ufficio di New York (U.S.A.). Domani, alle 14:00 ora newyorkese, le 22:00 di Riyad (Arabia Saudita), il nuovo proprietario del club rossonero farà il tifo per i suoi ragazzi con, indosso, la maglia del Milan con il numero 10.

Si sapeva che Cardinale non sarebbe andato in Arabia per la partita. Il managing partner del fondo RedBird tornerà a vedere il Milan di Stefano Pioli dal vivo tra poco meno di un mese. Accadrà il prossimo 14 febbraio, a 'San Siro', in occasione di Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Milan-Inter, per Cardinale ghiotta occasione di vittoria — Qualora il Milan dovesse vincere, Cardinale diventerebbe il secondo proprietario straniero a vincere un trofeo in rossonero dopo lo Scudetto vinto nel maggio 2022 dal fondo Elliott. Il 23 dicembre 2016, quando il Milan vinse la Supercoppa Italiana a Doha (Qatar) battendo la Juventus ai calci di rigore, infatti, era ancora in carica Silvio Berlusconi.

Cardinale non è andato a Riyad per Milan-Inter a causa dei molteplici impegni di lavoro. Ma, per la 'rosea', anche per via dell'impronta che ha voluto dare alla sua gestione del club. Lui non ama il modello del 'proprietario padrone'. Non decide in prima persona, ma delega. Poi non controlla il Milan con il suo patrimonio, ma è la persona di riferimento di un fondo di investimento.

Infine non sceglie i calciatori secondo il suo gusto personale. Ma indica una linea di gestione che gli esperti di mercato e i dirigenti che se ne occupano devono seguire. Ad ogni modo, Cardinale vivrà una giornata particolare. Era tra la folla, in Piazza Duomo a Milano, quando il Milan ha vinto lo Scudetto in casa del Sassuolo. Quando i rossoneri hanno vinto il derby d'andata in campionato contro l'Inter, era in tribuna a 'San Siro' con una delegazione che comprendeva anche Mike Pompeo, ex Segretario di Stato americano.

Non è 'proprietario padrone': delega e pensa più ai ricavi commerciali — I tifosi del Milan, del fatto che lui non presenzierà alla partita contro l'Inter, non si stupiscono. Sono 'allenati' dalla gestione Elliott, ma, soprattutto, si rendono conto di come RedBird incida soprattutto nelle scelte commerciali del club rossonero, più che sull'ordinaria, quotidiana vita di campo. E sebbene il Diavolo, negli ultimi tempi, punti più sugli Emirati Arabi Uniti, su Dubai, visti i tanti rapporti commerciali in essere (in primis quello con il main sponsor, 'Emirates'), anche l'Arabia Saudita è un territorio strategico.

Qui il Milan vanta ben 7 milioni di sostenitori. Motivo per cui allo stadio, domani sera, non mancheranno i vessilli rossoneri. Così come, a distanza, non mancherà il supporto di Cardinale a Pioli ed ai suoi ragazzi. Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia della finale di Supercoppa >>>