Maignan sempre out: ecco qual è la speranza del Milan su di lui

Mike Maignan, portiere del Milan, non gioca da settembre. Non si è ancora ristabilito dagli infortuni al polpaccio sinistro. Il punto

Quando, un mese più tardi, sembrava essere sulla via del recupero, addirittura disponibile per Verona-Milan o per Milan-Monza, ha ceduto il soleo del medesimo polpaccio e Maignan, dunque, si è dovuto fermare di nuovo. Il suo processo di guarigione non è concluso, anzi ha avuto un rallentamento.