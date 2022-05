Milan, il parere: “Theo Hernandez come Jacobs, bel duecentista”

Canossi, tecnico del corridore, azzarda il paragone tra Theo Hernandez, terzino del Milan, e Jacobs, medaglia d'oro. Le sue parole.

Cosa ha pensato quando ha visto il gol: "Tanta roba! Ho visto una corsa più simile a quella dei velocisti rispetto a quella che vediamo di norma nei campi di calcio. È bello, perché in campo libero corre quasi come se non ci fosse il pallone".

Se potrebbe eccellere come atleta per fibre muscolari: "Con una corsa così sciolta sarebbe interessante vederlo sui 200 metri".

Se qualcuno gli ha mai chiesto consigli per migliorare i giocatori: "Non colleghi del calcio. L'emozione più grande l'ho provata un giorno all'Acqua Acetosa, quando mi si è presentato davanti Julio Velasco proprio mentre allenavo Marcell: per me fu un emozione grandissima, è l'allenatore degli allenatori".