Milan, Ibrahimovic si arrende: ginocchio k.o., stagione finita

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha concluso il campionato in rossonero. Ci vorrebbe un miracolo per rivederlo in campo a Bergamo

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato tradito ancora una volta, in questa stagione, dal suo 'lato sinistro'. Dopo coscia, polpaccio ed adduttore, infatti, ora è il ginocchio a costringere lo svedese allo stop. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la distorsione riportata da Ibra in occasione del match contro la Juventus, di fatto, ha posto fine all'annata in rossonero del campione scandinavo.

Ibrahimovic non potrà partecipare, dunque, al rush finale della stagione del Milan, saltando le gare contro Torino, Cagliari ed Atalanta, di fondamentale importanza per la conquista di un posto in Champions League. La distorsione al ginocchio sinistro non sembra essere poi così lieve: non ci sono diagnosi ufficiali, però si parla, per Zlatan, di uno stop di 3-4 settimane. In queste condizioni, è praticamente impossibile rivederlo in campo a Bergamo il 23 maggio.

Il Milan, naturalmente, si augura che quel match possa essere ininfluente ai fini della qualificazione in Champions. Pertanto, Ibrahimovic lascia il Milan tra le prime quattro e si augura di ritrovarlo lì in agosto, quando comincerà la nuova annata. La sua storia con il Diavolo continuerà (ha rinnovato fino al 30 giugno 2022), ma, per la stagione 2020-2021, il sipario è calato con la sostituzione nella sfida dell'Allianz Stadium contro i bianconeri.

La prossima settimana, ha evidenziato la 'rosea', ci saranno altri esami strumentali ma ci vorrebbe un miracolo per rivederlo in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Ed il Milan si augura di non dover essere costretto a sperare nel miracolo. La vittoria contro la Juve ha dato la scossa, ma per agguantare la Champions League serviranno sei punti su sei contro Torino e Cagliari. A partire da stasera, dunque, servirà un Milan cinico e determinato, pur giocando senza il suo leader Ibrahimovic.