Milan, Ibrahimovic torna a Milanello. E anche i figli diventano rossoneri

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta delle buone notizie che riguardano Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante svedese è tornato a Milanello per continuare le cure fisioterapiche al ginocchio, dopo aver svolto gran parte del recupero in Sardegna insieme ad uno staff personale. Ieri Ibra ha svolto anche del lavoro in palestra e ha pranzato insieme ai suoi compagni di squadra dove ha anche avuto l'occasione di conoscere gli ultimi arrivati Origi e De Ketelaere. Inoltre sabato pomeriggio sarà allo Stadio di 'San Siro' ad assistere alla prima gara ufficiale della stagione contro l'Udinese .

Conclusa questa prima parte del percorso, Ibrahimovic tornerà nuovamente in Sardegna. Poi volerà in Svezia e rientrerà a Milano da ottobre per proseguire il suo lavoro e unirsi a poco a poco con il gruppo con una novità. Anzi, due.

Il Milan presto avrà non più solo un Ibrahimovic, bensì tre. I figli Maximilian (15 anni) e Vincent (13), infatti, saranno aggregati con le squadre Under 17 e Under 15. Attualmente giocano nell'Hammarby, ma da ottobre in poi vestiranno rossonero. Il più grande dei due, a febbraio, era stato chiamato ad allenarsi con i ragazzi più bravi di tutta la capitale svedese e scelto con altri 83 giovani per i provini della squadra della regione di Stoccolma. Non c'è solo il cognome, ma anche il talento. Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?