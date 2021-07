Milan, Ibrahimovic corre veloce verso il completo recupero

Zlatan Ibrahimovic, operatosi a metà giugno al ginocchio sinistro, potrà tornare a giocare con il Milan in occasione della prima di Serie A

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è perfettamente in linea con la tabella di marcia per il suo rientro in campo. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola. A 34 giorni di distanza dall'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro, Ibrahimovic è entrato nella quinta settimana post-intervento.

Significa che, a giorni, dovrebbe effettuare dei nuovi test per capire se potrà scattare il semaforo verde per tornare a lavorare sul campo. Finora, infatti, Ibrahimovic si è allenato a parte rispetto gli altri calciatori del Milan. In palestra, con cyclette, stretching, ma ha anche svolto degli esercizi per il rafforzamento della zona articolare operata e degli esercizi per il mantenimento del tono muscolare della parte superiore del corpo.

Ibrahimovic sta reagendo benissimo. Ciò fa sorridere sia lo svedese sia lo staff tecnico del Milan, che ora conta di riavere Zlatan a disposizione per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, ore 20:45, debutto dei rossoneri nella Serie A 2021-2022. Ibra, ad ogni modo, conosce il proprio corpo, sa come allenarsi ed è consapevole che forzare i tempi del recupero potrebbe essere controproducente.

Il bomber scandinavo, pertanto, tornerà in campo soltanto quando si sentirà in perfette condizioni fisiche. Il leone che è dentro di lui, comunque, sta mordendo il freno e non è detto che, se sta bene, non possa bruciare qualche giorno sul calendario. Spingere, sì, ma senza strappi. Anche perché il Milan, acquistando Olivier Giroud ha sistemato il ruolo di centravanti in assenza di Zlatan.

A questo proposito: secondo 'Tuttosport' l'arrivo del francese ha stimolato ancora di più Ibrahimovic, poiché quest'ultimo è conscio di come Giroud sia arrivato a 'San Siro' per giocare da titolare. Spetterà, quindi, a Zlatan far vedere, ancora una volta, chi è il centravanti principe di questa squadra. Milan, ha parlato Pioli: la sua opinione su Ibra, Kjaer e non soltanto >>>