Milan, Giroud vede Londra e lancia la sfida: grande ex del Chelsea

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, rimasto a secco sabato scorso in campionato contro l'Empoli. L'attaccante francese, che il giorno prima della trasferta del 'Castellani' aveva compiuto 36 anni, vuole riprendere a segnare subito e continuare a essere determinante per i rossoneri di Stefano Pioli.

Quale migliore occasione, quindi, del match di domani sera, ore 21:00, a 'Stamford Bridge' contro il Chelsea? Per Giroud la partita contro i 'Blues', valevole per la terza giornata del Gruppo E della Champions League 2022-2023, ha un sapore davvero speciale. Olivier, infatti, a Londra ha vissuto ben 9 nove anni giocando per Arsenal e, per l'appunto, Chelsea.

Per Giroud tornare a 'Stamford Bridge', probabilmente, secondo il 'CorSport', riporterà alla mente la Champions vinta due anni fa, in finale contro il Manchester City. In quell'edizione delle competizione, Giroud segnò 6 gol in 8 partite, con la famosa partita in cui ne fece ben 4 in trasferta contro il Siviglia.

Dopo il Chelsea, per Giroud è arrivata la tappa al Milan. L'approdo nella squadra rossonera ha rappresentato, per il centravanti transalpino, l'inizio di una seconda giovinezza: ha ripreso a giocare sempre, con continuità (cosa che nei 'Blues' non gli era riuscita spesso) ed a segnare reti decisive, pesanti, importanti.

Come quelle che hanno portato in dote al Diavolo il 19° Scudetto oppure quelle realizzate in avvio di questa stagione. Giroud, fin qui, ha messo a segno 5 gol in 10 partite, timbrando il cartellino tanto in Serie A quanto in Champions. Con la rete realizzata contro la Dinamo Zagabria, tra l'altro, Giroud è diventato il secondo giocatore francese più anziano ad aver trovato il gol in Champions League, dopo Laurent Blanc con il Manchester United nel 2002 (36 anni e 338 giorni).

In Chelsea-Milan toccherà di nuovo a Giroud giocare titolare, anche se Ante Rebić e Divock Origi (recuperato) sono pronti a subentrare. Ma uno come Olivier le partite vuole giocarle tutte da protagonista: figurarsi una gara speciale come questa.