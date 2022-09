Milan, Giroud e la seconda giovinezza: Pioli si affiderà ancora a lui | News

Olivier Giroud sta vivendo una seconda giovinezza con il Milan: Stefano Pioli si affiderà ancora a lui per il match contro il Napoli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Olivier Giroud, bomber del Milan che in rossonero sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Considerate le assenze nel reparto d'attacco, Stefano Pioli si affiderà volentieri ancora una volta al francese per tentare di portare a casa i tre punti nel match di domenica contro il Napoli. Giroud sta vivendo un gran momento di forma come testimoniano i suoi gol segnati nelle ultime due partite contro Sampdoria e Dinamo Zagabria, oltre a quello realizzato nel Derby. Un dato che incoraggia riguarda proprio la sua abilità nel segnare dagli undici metri: in carriera ha calciato ben 25 tiri dal dischetto sbagliandone solamente uno nella stagione 2012-2013 in occasione di una partita di Coppa di Lega inglese.

Giroud, 2022 fantastico

Il 2022 per Olivier Giroud è stato fantastico sin qui. Sono ben 14 i gol realizzati dal numero 9 rossonero in 31 presenze considerando tutte le competizioni, per una media di quasi un gol ogni due partite. Mai aveva fatto così bene l'ex Chelsea, segno di come sfrutti a pieno il gioco di Stefano Pioli e, allo stesso tempo, come il Milan possa beneficiare dei gol di un bomber vero quale è Giroud. Inoltre è appena diventato il secondo giocatore francese più anziano a segnare in Champions League all'età di 35 anni e 349 giorni, superando il precedente record che apparteneva a Laurent Blanc con il Manchester United nel 2002. Inoltre Giroud ritrova la convocazione in Nazionale: Deschamps lo ha inserito nella lista dei giocatori che disputeranno le gare di Nations League contro Austria e Danimarca, complice anche l'infortunio di Benzema.

Olivier sta bene

Giroud è in grande condizione, tanto da essere rimasto deluso per la sostituzione nel match contro la Dinamo Zagabria. "Deluso per il cambio, ma ho capito la scelta di Pioli. Voglio giocare sempre", ha detto al termine del match, ma Pioli lo ha voluto far riposare visto che domenica sarà ancora lui al centro dell'attacco rossonero per provare a colpire il Napoli, squadra a cui ha già fatto del male pochi mesi fa al 'Maradona'.