Milan, contro il PSV l’attacco piange: serve il bomber Giroud

Il Milan , ieri, è sceso in campo per la sfida amichevole contro il PSV giocando male e perdendo per 3-0. Male l'attacco senza Giroud . Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport.

Al Milan serve Giroud

Olivier Giroud, si legge, è tornato a Milanello dopo il Mondiale in Qatar. Molti tifosi rossoneri si stanno chiedendo come stia il francese. Il Milan visto ieri contro il PSV, ha un gran bisogno che il suo 9. Con Giroud l'attacco è molto più pericoloso e imprevedibile. Pioli, ieri, aveva due possibilità: tornare a Rebic centravanti o provare in area De Ketelaere. Ha scelto l’opzione più logica ma ha avuto poco in cambio. Rebic ha calciato due volte ma non è sembrato un uomo in missione. Lazetic, che ha giocato il secondo tempo al suo posto, è riuscito solo nell'impresa di far arrabbiare Saelemaekers.