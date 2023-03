Milan, pochi gol nella stagione: Giroud guida i rossoneri

Milan, Giroud l'unico bomber

I gol pesanti del Milan, si legge, sono arrivati quasi sempre da Giroud, e anche nel 2023 è l’attaccante che ha segnato di più. Per gli altri giocatori offensivi il ruolino di marcia non è convincente. Gli ultimi gol di Brahim Diaz in campionato risalgono ad ottobre contro il Monza, De Ketelaere non ha mai segnato. Ibrahimovic solo qualche giorno fa ha trovato la sua prima rete contro l’Udinese dopo un lunghissimo periodo di astinenza, Rebic è fermo alla rete in trasferta a Empoli avvenuta ad ottobre. Per Adli e Saelemaekers nessuna rete nel 2023, Messias è l’unico che sia riuscito ad imporsi due volte con le reti a Monza e Atalanta nel nuovo anno. Il Milan, quindi, continua ad affidarsi a Giroud, unico bomber rossonero. Calciomercato Milan – Rossoneri interessati a un ex Juventus?