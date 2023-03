Milan, settimana cruciale: prima la Fiorentina, poi il Tottenham

Il Milan , si legge, ha davanti quattro giorni cruciali, tra oggi e mercoledì. Stasera contro la Fiorentina , per consolidare il piazzamento Champions in campionato, e mercoledì a Londra, contro il Tottenham , per entrare nei quarti della Champions in corso, forte dell’1-0 dell’andata a Milano. Sul piatto ballano i milioni dell’Europa che conta.

Pioli, come si legge sulla rosea, ha cambiato sistema di gioco dopo la grandinata contro il Sassuolo, 2-5 a San Siro. Oggi il Milan ha ritrovato le giuste distanze e fa le cose di prima, seppure con una difesa a tre. Stasera per la prima volta avrà davanti una difesa a quattro, la Fiorentina si dispone con il 4-3-3. Il Milan è annunciato a tre, ma non ci stupiremmo più di tanto se lo ritrovassimo a specchio, con quattro giocatori davanti a Maignan. Modularsi sull’avversario: potrebbe essere il vero cambiamento pioliano. Il nuovo assetto ha pagato, quattro vittorie di fila senza subire gol, Champions inclusa. Calciomercato Milan – Occasione a zero dalla Premier: derby in arrivo?