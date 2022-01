Milan, Fikayo Tomori vuole esserci sabato: parte la rincorsa

Dopo l'intervento al menisco, Fikayo Tomori prosegue la riabilitazione e inizia a riassaggiare il campo, il Milan spera di riaverlo subito.

Anche ieri, mentre la squadra era sul campo, Fikayo Tomori è rimasto a lavorare in palestra con un fisioterapista dedicato che ne segue il recupero passo passo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, tutto prosegue come da programma. Due giorni fa è anche uscito sul campo per una leggerissima corsetta. Un primo assaggio. Non era ancora il momento di forzare sul ginocchio. Lo si farà in questi giorni e se la risposta sarà positiva si valuterà se intensificare il potenziamento per metterlo a disposizione da subito. Altrimenti, dovrà aspettare. Di certo non si forzerà e non si rischierà nulla. Per evitare problematiche peggiori. I tempi stringono, ma Fikayo Tomori, almeno mentalmente, corre forte.