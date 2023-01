Milan, fiducia in De Ketelaere: ha cinque mesi per riconquistare il Diavolo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si focalizza su Charles De Ketelaere , calciatore arrivato in estate al Milan dal Club Brugge . I rossoneri, pur di strapparlo al club belga, hanno sborsato una cifra intorno ai 35 milioni di euro, in quanto considerato un futuro 'crack'. In realtà, ad oggi, De Ketelaere ha deluso perché in 23 apparizioni non ha ancora segnato alcun gol con la maglia rossonera. Gol a parte, ha contribuito poco alla manovra offensiva della squadra quando ha avuto la possibilità di giocare. Ad inizio stagione era considerato come il titolare nel ruolo di trequartista, ma da settembre in avanti è stato spesso relegato in panchina. Nonostante ciò, oggi De Ketelaere avrà la possibilità di dire la sua nel match delle 12.30 contro il Sassuolo, in quanto Stefano Pioli ha deciso di schierarlo dal primo minuto.

"Sta sicuramente meglio fisicamente, è più forte e strappa di più", ha detto ieri in conferenza stampa un fiducioso Stefano Pioli. De Ketelaere avrà dunque la possibilità di togliere quello zero nella casella dei gol segnati anche perché è un calciatore che sa segnare come testimoniano le 14 reti segnate da trequartista, nella passata stagione, con il Club Brugge. Solo giocando con continuità il belga potrà sbocciare e avrà ancora a disposizione cinque mesi per far ricredere tutti quanti a Casa Milan e Milanello, onde evitare di dover sedersi a fine stagione per valutare come rilanciare il giocatore.