Milan Femminile, Spina: “Mercato, Champions e Ganz: vi dico tutto”

Elisabet Spina, responsabile del settore femminile del Milan, ha parlato della stagione appena trascorsa e dei meriti di Maurizio Ganz

In cosa è stato fondamentale Ganz e cosa ci ha convinto a continuare con lui? "I risultati, non solo quelli legati al campo, ma alle capacità di crescita che offre ogni giorno alle ragazze. Maurizio è riuscito a calarsi con estrema professionalità, competenza e umiltà in questo mondo. È entrato nella storia del club con i risultati da calciatore, lo sta facendo anche come allenatore. La vicinanza della società è stata fondamentale. Ci inorgoglisce quotidianamente sapere di avere questo supporto da parte di tutta la società. Le ragazze percepiscono la vicinanza e credo che il club si sia distinto per questo. Esprime il valore che si vuole dare al calcio femminile. È qualcosa di unico, perché anche nei grandi club europei a volte ancora manca".