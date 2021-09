Milan, effetto Kjaer: con lui la difesa rossonera è blindata

Il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza nel Milan di Simon Kjaer. Con il danese la difesa rossonera è blindata

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'importanza di Simon Kjaer nel Milan. La solidità difensiva del Diavolo passa soprattutto da lui. Il danese ormai ormai è indispensabile non solo per Pioli, ma anche ovviamente per la sua nazionale. Lo dicono i numeri. L'ex Atalanta è stato protagonista nel rush finale della scorsa stagione, dove la difesa ha inanellato cinque partite consecutive senza subire gol. Ora servirà un rendimento del genere, visto che ci sarà un trittico terribile composto da Lazio, Liverpool e Juventus.