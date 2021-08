Milan, è Krunic il centrocampista meno utilizzato da Pioli

Rade Krunic non dovrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Nonostante, per minuti in campo, sia il mediano meno impiegato ...

Daniele Triolo

Lo strano caso di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, classe 1993, sta infatti per cominciare la sua terza stagione con la maglia del Milan. Dovrebbe restare, infatti, in rossonero in questa sessione di calciomercato nonostante sia stato richiesto da qualche squadra in Serie A. L'ultima lo Spezia di Thiago Motta.

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Krunic, sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, ha giocato 55 gare per un totale, però, di appena 484' nella massima serie nella prima stagione e per 705' nella seconda. Quindi, sebbene sembri che Pioli ricorra sempre a lui, come primo cambio, quando serve un innesto in mediana, di fatto l'ex Empoli è il centrocampista meno utilizzato dai rossoneri sotto la gestione dell'allenatore di Parma. Milan, conti migliorati rispetto all'ultimo anno. Cifre e dettagli >>>